Dragnea implineste astazi 56 de ani. Urari transmise "cu organizatia" si gratulari online din partea catorva lideri

Potrivit IPJ Constanța, în jurul orei 15.30, bărbatul care ar fi produs accidentul mortal de azi dimineață, pe șoseaua Mangaliei din municipiul Constanța, s.a prezentat la sediul Serviciului Rutier Constanța, unde este audiat în prezent. Bărbatul are vârstă de 32 de ani și este ...

Politia spaniola a anuntat ca a destructurat o retea de traficanti de fiinte umane care aducea in Spania romani, deseori cu dizabilitati, pentru a-i forta sa cerseasca pe strazile orasului Santiago de Compostela deghizati in mimi sau in statui umane.