Dragnea incearca blocarea Completelor de 5 judecatori si acuza judecatorii de "exces de putere"

Vești proaste pentru peste 3 milioane de oameni, care folosesc mijloace de transport în comun ca să ajungă la muncă, la școală sau la facultate. Mâine, joi, 11 octombrie 2018, transportatorii din România au anunţat că intră în grevă generală. Oficialii au subliniat că niciun microbuz sau autobuz de pe rutele inter şi intrajudeţene nu […] The post Niciun microbuz sau autobuz nu va circula mâine în România. Peste 3 milioane de oameni sunt afectați appeared first on Cancan.ro.