Dragnea: Iohannis a tipat la Viorica Dancila, nemultumit de rectificarea bugetara

Şeful PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminică seara, că preşedintele Klaus Iohannis ar fi ţipat la prim-ministrul Viorica Dăncilă, în timpul discuţiei telefonice despre numirea unui interimar, deoarece era nemulţumit de rectificarea bugetară. "Iohannis a fost informat pe surse - de către nişte securişti din Guvern sau habar n-am de cine - că doamna prim-ministru, prin decizie, a numit un premier interimar. Dar doamna premier mi-a spus foarte limpede că principalul motiv de supărare şi faptul că a ţipat de nenumărate ori la telefon la dumneaei era rectificarea bugetară. (...) Nu înseamnă că s-a intimidat doamna prim-ministru, dar nici nu era ceva foarte nou, s-a mai întâmplat aşa şi când au avut discuţia despre vizita din Israel - aceeaşi atitudine şi aceeaşi tonalitate. A spus că o să transmită la Departamentul de Stat şi la Bruxelles că nu mai are bani să meargă la NATO, că nu mai are bani să meargă la Consiliul European. Adică, numai prostii", a precizat Dragnea, la Antena 3. El a adăugat că în cazul rectificării bugetare de la Administraţia Prezidenţială şi de la alte instituţii s-a aplicat principiul reducerii, în raport cu suma cheltuită în primul semestru. "Administraţie prezidenţială a primit în 2018, prin Legea bugetului de stat, 57 de milioane de lei, a cheltuit în primul semestru 22 de milioane de lei. Nu i s-au pus 44 de milioane de lei, adică 22 ori 2, ci 46, urmând că dacă va apărea o vizită urgentă sau o investiţie uriaşă, planetară, pe care trebuie să o facă Iohannis la Cotroceni, există rezervă la Guvern, ca să compenseze. S-au făcut tăieri la mai multe instituţii, şi la Senat, şi la Camera Deputaţilor, şi la cele patru servicii şi la unele ministere care până la jumătatea anului nu au cheltuit cel puţin jumătate din bugetul pe care l-au avut alocat", a spus Dragnea. El a menţionat că Dăncilă nu era obligată să îl informeze pe Iohannis asupra faptului că îşi lasă un înlocuitor, pe durata plecării în concediu, deoarece era vorba despre o delegare pentru gestionarea activităţii curente a Executivului. "Eu am vorbit cu doamna prim-ministru vineri după amiază, vorbisem şi joi. A spus că o să îl sune pe preşedinte să îl informeze că pleacă în concediu. Nu avea nicio obligaţie, dar a zis că aşa e firesc să facă, aşa e civilizat, spunându-ne şi nouă ceea ce i-a spus şi preşedintelui României, că îşi deleagă atribuţiile unui membru al Guvernului, nu pentru a prelua atribuţiile primului ministru, ci doar pentru a gestiona activitatea curentă a Executivului. Nu se convoacă şedinţe de Guvern, nu se adoptă hotărâri de Guvern, ordonanţe de Guvern, proiecte de legi. Deci, pur şi simplu activitatea curentă. Aşa au făcut şi Ponta, şi Grindeanu, cred că aşa a făcut şi Tudose. În momentul în care te afli într-o imposibilitate temporară de a exercitat atribuţiile ca prim-ministru, atunci intervine articolul din Constituţie unde, într-adevăr, trebuie să mergi la preşedinte, care numeşte premier interimar, care are atribuţiile primului ministru. Dar nu este cazul aici", a mai precizat el. Dragnea a mai apreciat că trei dintre motivele de nervozitate ale lui Iohannis sunt legate de faptul că există instituţii care îi contrazic punctele de vedere, că promisiunile electorale ale PSD se adeveresc şi că Viorica Dăncilă urmează să exercite preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. "Este îngrozit de faptul că preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, de anul viitor, va fi exercitată de către doamna prim-ministru Viorica Dăncilă, dumneaei fiind cea care va gestiona toate dosarele europene care vor fi de gestionat în acea perioadă şi va fi persoana publică sau autoritatea publică din România care va comunica cu toate celelalte oficialităţi din Europa. (...) Domnia sa ar dori să fie dumnealui. Să fie un premier care să execute tot ce îi spune şi, de fapt, dumnealui să conducă, dumnealui să decidă, cum face şi acum, merge la Consiliile Europene, unde se negociază lucruri importante, care ţin de economie, care ţin de legislaţie, care ţin de alte domenii, şi în care nu are nicio atribuţie, când vine în ţară nici măcar nu informează. România habar nu are, noi habar nu avem ce discută acolo şi ce angajamente ia în numele României", a spus Dragnea.AGERPRES/(A - autor: Irinela Vişan, editor: Oana Popescu, editor online: Adrian Dădârlat)