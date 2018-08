Dragnea: Iohannis este in stare sa faca orice in aceasta toamna sa dea jos Guvernul, chiar si prin violenta, pentru ca noua lege a pensiilor sa nu intre in vigoare

”Iohannis este in stare sa faca orice in aceasta toamna, sa dea jos Guvernul, chiar si prin violenta pentru ca aceasta lege sa nu intre in vigoare”, a declarat liderul PSD Liviu Dragnea, joi seara, la Romania TV, in timp ce prezenta prevederile noii legi a pensiilor. ”De la momentul alegerilor, Iohannis si gasca lui si prietenii lui de afara vor sa darame acest guvern in mod neconstitutional”, a sustinut liderul PSD, care s adaugat ca primul plan al presedintelui Iohannis este ”al doilea mandat”. Dragnea a mai spus ca ministerul de finante ar trebui sa faca un control la ministerul de finante pentru a vedea cum au aparut in plata 20 de milioane de lei imediat dupa conferinta de presa de la Cotroceni in care presedintele a acuzat taierea bugetului Administratiei Prezidentiale.



”Alegerea e atat de simpla si in 2019 si 2020. De o parte vor fi aceste lucruri, de cealalta parte va fi ura, incitare la violenta, la daramarea odinii constitutionale prin violenta”, a mai spus liderul PSD. Referindu-se la sloganul anti-PSD, Dragnea a declarat: ”Ne injura cu cuvantul ala foarte drag si cu care sunt mereu in gura si il folosesc pentru parintii lor, pentru bunicii lor”



Dragnea a reluat acuzatia ca presedintele a tipat la premierul Dancila la telefon, cand l-a sunat sa-i spuna ca pleaca in concediu. ”A inceput sa tipe la ea, ca e atributul lui”, a declarat Dragnea, care a sustinut ca premierul i-ar fi spus ca a urmat modelul Tudose si Dragnea. De fapt supararea foarte mare era din cauza rectificarii, sustine liderul PSD



Alte declaratii facute de Liviu Dragnea



Nu exista nici un fel de piedica pentru administratia prezidentiala sa antameze vreo cheltuiala. I-a ramas creditul de angajament, adica ii da dreptul sa angajeze cheltuieli.

Dupa conferinta de presa, s-au introdus 20 si ceva de milioane de lei facturi. Daca le tineau la sertar, nu era legal. Daca le-au facut atunci, trebuie vazut de ce. Trebuie sa vedem unde au fost facturile alea. E obligatoriu sa se faca un control, in cateva ore sa vii cu 20 de milioane, ridica un semn de intrebare. Ministerul de finante ar trebui sa faca controlul

Normalitatea pentru Iohannis este sa dea acest guvern jos, sa rupa aceasta majoritate parlamentara prin violenta. In laboratoarele de la Cotroceni unde se concep toate aceste proteste, unde se concep dosarele, acest laborator care da ordine la statul paralel, sigur pregateste ceva foarte grav pentru a da acest guvern jos.

Au inteles ca legile justitiei intrate in vigoare, Noile Coduri Penale intrate in vigoare, noua legii a pensiilor, parteneriatul public – privat, cele 21 de proiecte lansate in octombrie si noiembrie, l-au facut constient ca in 2019 nu mai poate castiga. Spuneti-mi un singur lucru bine facut de Iohannis.

A incitat tot timpul la proteste si la violente.



