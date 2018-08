Dragnea Jr. explica ce s-a intamplat cu mama la nunta sa. Decizia luata de Bombonica Prodana: „M-a anuntat, cu cateva zile inainte de eveniment, ca…”

A fost nunta anului, duminica trecuta (26 august), la Palatul Snagov. Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, s-a casatorit cu aleasa inimii lui, Gina Alexandru Tatulescu. La eveniment au fost invitati aproape 1.000 de oameni, printre care foarte multe nume importante din politica romaneasca. Marea absenta de la eveniment a fost chiar mama mirelui, Bombonica Prodana.

Fiul lui Liviu Dragnea a vrut sa faca lumina in acest caz si sa explice de ce mama lui a lipsit de la nunta. Valentin Stefan Dragnea a precizat ca decizia i-a apartinut in totalitate Bombonicai Prodana.

„Am vazut, in ultimele zile, incercarea disperata a unora de a imi strica cel mai fericit eveniment al vietii si am crezut ca, dupa ce se va incheia aceasta nunta, vor inceta atacurile mizerabile la care am fost supus in aceasta perioada, atat eu cat si familia mea.

Acum constat ca subiectul zilei este legat de absenta mamei mele de la nunta. As vrea sa fac precizarea ca decizia de a nu veni la nunta i-a apartinut in totalitate, fara a fi influentata de altcineva, poate doar de hartuirea constanta la care am fost toti supusi inca din momentul in care s-a aflat public despre eveniment. Mai mult, mama mea m-a anuntat, cu cateva zile inainte de eveniment, ca nu va participa si atat eu, sotia mea, sora mea si tatal meu am inteles si am respectat aceasta decizie”, a declarat Valentin Stefan Dragnea.

Liviu Dragnea si Bombonica au divortat in 2015

Bombonica Prodana a fost doamna Dragnea timp de aproape 28 de ani. Cei doi au divortat in anul 2015. Liviu Dragnea, liderul PSD, a declarat ca sotia l-a parasit dupa ce a fost condamnat in prima instanta la 1 an cu suspendare in dosarul ”Referendumul”. La acea vreme, liderul PSD declara ca: „Nu a mai rezistat, ea nu a mai rezistat. Atatia ani de zile la atatea atacuri nu a mai rezistat pur si simplu. Nu au fost alte lucruri. Discutam, ne intalnim, ne vedem cu copiii, dar e o durere, aici”. Bombonica Prodana a fost pusa sub urmarire penala pentru abuz in serviciu, fiind vizate fapte comise in perioada in care ocupa functia de sef serviciu Secretariat din cadrul Directiei de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, arata DNA.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.