Dragnea Jr. rupe tacerea! A dezvaluit de ce a lipsit Bombonica Prodana de la nunta sa

Fiul lui Liviu Dragnea, Valentin, s-a casatorit cu aleasa inimii lui, Gina Alexandru Tatulescu. La eveniment au fost invitati aproape 1.000 de oameni, printre care foarte multe nume importante din politica romaneasca, insa marea absenta de la eveniment a fost chiar mama mirelui, Bombonica Prodana. Fiul lui Liviu Dragnea a vrut sa faca lumina in acest caz si sa explice de ce mama lui a lipsit de la nunta. Valentin Stefan Dragnea a precizat ca decizia i-a apartinut in totalitate Bombonicai Prodana. „Am vazut, in ultimele zile, incercarea disperata a unora de a imi strica cel mai fericit eveniment al vietii si am crezut ca, dupa ce se va incheia aceasta nunta ...