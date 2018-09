Dragnea, la Parchet: Am fost citat ca martor in legatura cu afirmatiile despre tentativa de lovitura de stat

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri că a fost citat la Parchetul General în calitate de martor în legătură cu afirmaţiile despre tentativa de lovitură de stat la protestul din 10 august. "Am fost citat ca martor în legătură cu afirmaţiile despre tentativa de lovitură de stat. Am fost întrebat dacă am elemente în sprijinul afirmaţiilor mele şi le-am prezentat procurorului", a spus Dragnea la ieşirea din Parchet. "Tot ce am avut de spus, am spus în faţa procurorului ca martor. Mi s-a pus în vedere că nu pot să spun (...) Nu am depus niciun document (...) Ce le-am spus dumnealor, nu pot să vă spun dumneavoastră (...). Eu nu am primit informări nici de la SRI, nici de la Ministerul de Interne, nici de la nimeni (...) Am încheiat, asta nu e conferinţă de presă, îmi pare rău. Nu vreau să îmi dau cu părerea. I-am spus şi domnului procuror care este punctul meu de vedere. Jandarmeria, în opinia mea, a acţionat legal şi conform cu regulamentele lor pe care le au, în condiţiile în care acolo au fost nişte violenţe destul de mari", a răspuns Dragnea la întrebările jurnaliştilor. Întrebat dacă va da declaraţii şi la DIICOT, Dragnea a spus: "Merg unde mă cheamă oricine". De asemenea, liderul PSD a fost întrebat dacă îi este teamă că va fi pus sub acuzare. "Nici vorbă", a răspuns preşedintele PSD. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO Întrebat dacă Jandarmeria a acţionat legal, cine se face vinovat de violenţele de la protest, Dragnea a afirmat: "Cei care au organizat aceste violenţe". "Tot timpul să se delimiteze de grupurile violente", a spus Dragnea, întrebat ce mesaj le adresează protestatarilor paşnici. Liviu Dragnea a ajuns cu greu la maşina sa, fiind asaltat cu întrebări de numeroşii jurnalişti prezenţi la faţa locului. La Parchetul General au fost prezenţi şi câţiva protestatari, care au strigat lozinci împotriva lui Liviu Dragnea. "De unde sunteţi atât de bogat", i s-a adresat un protestatar, iar liderul PSD i-a răspuns: "Unde este bogăţia mea? Nu v-aţi saturat de atâtea minciuni?" AGERPRES/(A-autor: Eusebi Manolache, editor: Mihai Simionescu, editori online: Alexandru Cojocaru, Adrian Dădârlat) Citiţi şi: Liviu Dragnea, la Parchetul General