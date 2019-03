Dragnea, lupta contracronometru

Liviu Dragnea ar trebui sa fie audiat astazi, la cererea domniei sale, de completul de cinci al ICCJ care judeca apelul in dosarul Bombonica, soldat pentru Liviu Dragnea cu o condamnare la 3 ani si jumatate cu executare in prima instanta. Avand in vedere si faptul ca are deja condamnarea din dosarul Referendumul, practic, dl Dragnea trebuie sa se intoarca din usa puscariei.