Dragnea NU neaga participarea la evenimentele SRI

Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu neagă prezența sa la anumite evenimente ale Serviciului Român de Informații. „Nu am fost incognito la evenimentele SRI. Dar nu am fost niciodată la ziua unui fost şef SRI şi nu am tăiat niciun porc la SRI”, a spus Dragnea. Mai mult, șeful social-democraților a declarat că susţine desecretizarea protocoalelor […]