Dragnea: Nu sunt de acord cu Firea, dar ii inteleg supararea. Carmen Dan a comunicat foarte aplicat. Le susțin pe amandoua

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat sâmbătă, la Neptun, că nu este de acord cu supărarea Gabrielei Firea la adresa lui Carmen Dan, dar o înţelege, susţinând că presa este de vină că a redat greşit unele declaraţii din care ar fi reieşit că este acuzat prefectul, adică omul apropiat de Firea. „S-a dedus, într-o