Dragnea nu vrea sa faca munca in folosul comunitatii: Fac de 20 de ani! DNA cere 7 ani si 6 luni de inchisoare

Liviu Dragnea 1

Procesul in care Liviu Dragnea a fost judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman s-a incheiat marti la Inalta Curte, urmand ca magistratii sa ramana in pronuntare pana pe 29 mai.



Procurorul DNA a cerut in cazul lui Dragnea o pedeapsa de 7 ani si 6 luni pentru instigare la abuz in serviciu si 2 ani si 6 luni pentru fals, dar si anularea suspendarii condamnarii de 2 ani din dosarul Referendumului. Asta nu inseamna insa ca liderul PSD ar putea sa faca 10 ani de inchisoare. Procurorul cere pedeapsa pentru fiecare fapta, dar in caz de condamnare, pentru ambele capete, pedepsele fie se contopesc, fie se executa cea mai mare.



Surpriza acestui proces este ca procurorul a cerut suspendarea procesului pentru Bombonica Prodana (fosta Dragnea), pentru ca a achitat partea sa de prejudiciu.



In ultimul cuvant Liviu Dragnea a sustinut ca e nevinovat si a spus ca nu vrea sa faca munca in folosul comunitatii in cazul in care e condamnat: "Fac de 20 de ani!", a sustinut liderul PSD. In schimb, majoritatea celorlalti inculpati au plans sau au spus ca regreta ca au ajuns in aceasta situatie si ca vietile le-au fost distruse.



Pe parcursul celor 6 ore, cat a durat sedinta de azi, Liviu Dragnea si-a facut de lucru pe Internet, cautand oferte de undite si momeli. Se pare insa ca a activat din greseala serviciul de comanda vocala a browserului, pentru ca apoi, la discutiile cu jurnalistii, a povestit conspirativ cum in timp ce avocatul sau vorbea, telefonul transcria singur declaratia.



Si de data aceasta jandarmii au fost prezenti in numar mare la Inalta Curte. Nu a existat decat un incident cand, in pauza de tigara a liderului PSD, un barbat care striga catre el diverse urari "cu executare" a fost indepartat si legitimat. El nu s-a lasat insa pagubas si, din cand in cand, in sala de judecata razbateau scandarile sale.

