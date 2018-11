Dragnea: Presedintele Iohannis - un om in panica, foarte nervos

Preşedintele Klaus Iohannis este un om în panică, foarte nervos, pentru că vede cum se destramă "sistemul odios care l-a protejat", iar faptul că începe să folosească atât de mult cuvântul "infractor" poate să devină periculos pentru o persoană care a comis infracţiuni, dovedite de instanţele din România, a declarat, joi, preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. "Eu am văzut, ca mulţi alţii, un om în panică, foarte nervos şi iritat, dar în panică. Şi este firesc pentru că, de fapt, vedem un preşedinte care este panicat pentru că vede cum se destramă sistemul odios care l-a protejat şi încearcă să-l mai protejeze în continuare. Domnul Iohannis vede cum se strânge funia în jurul parului şi începe să se gândească serios că poate veni momentul când trebuie să dea socoteală la nenumăratele ilegalităţi pe care le-a săvârşit în ani trecuţi", a susţinut Dragnea, la Parlament. El a adăugat că a prezentat luni nişte documente referitoare la preşedinte care au ieşit în spaţiul public, au fost publicate în presă, "numai că ele au fost băgat la sertar ca şi cum sunt lucruri neimportante, ca şi cum vorbim de un om obişnuit". "Preşedintele României nu este un om obişnuit, este cea mai înaltă funcţie din statul român. Nu a putut, nu a vrut să răspundă, în schimb a pus placa cu 'infractorul'. În trecutul apropiat mai era cineva care folosea placa cu infractorul sau cu penalii - Kovesi (...). La fel şi domnul Iohannis. Dacă foloseşte atât de mult şi începe să folosească atât de mult cuvântul 'infractor' şi 'infractori' poate să devină periculos pentru un om care, dovedit de instanţele din România, a comis infracţiuni. Şi nu mie trebuie să-mi răspundă preşedintele Iohannis, că nu l-am votat, ci în primul rând celor care l-au votat şi tuturor românilor", a spus Dragnea. Liderul PSD a adăugat că îşi aminteşte că Iohannis a spus că el nu a avut niciun dosar penal şi că nu a fost niciodată cercetat penal, dar, de fapt, acum "aflăm că a avut nu unul, ci nouă dosare penale care au fost clasate, unul chiar cu două zile înainte să îşi depună candidatura". "Iohannis ne-a minţit în legătură cu faptul că a fost sau nu a fost cercetat penal, aşa cum ne-a minţit şi Augustin Lazăr, cu toată seninătatea de care putea să dea dovadă atunci când se arăta indignat de faptul că au existat protocoale, când el ştia că semnase un protocol cu ceva timp înainte, protocol secret cu SRI. Despre fake-uri, că am înţeles că a început să folosească şi alt cuvânt - fake-uri. Cele şase dosare conţin doar documente reale şi sunt documente din dosarele instanţelor de judecată care l-au vizat şi îl vizează pe preşedintele Iohannis. Sunt declaraţii publice şi chiar comunicate ale Administraţiei Prezidenţiale. Deci reacţia lui Iohannis că aceste afirmaţii sunt fake-uri este o reacţie jalnică. Cum să spui că nişte comunicate ale Administraţiei Prezidenţiale, ale instituţiei pe care o conduci sunt fake-uri. Veţi găsi de exemplu, şi aici poate are dreptate, un testament fake, mai pe româneşte un testament fals pe baza căruia preşedintele a luat cu japca o casă care aparţinea statului român", a afirmat Liviu Dragnea. El a adăugat că în acele dosare se mai găseşte un certificat în care apar soţia şi soacra preşedintelui în calitate de moştenitori, "dar în calitate de moştenitori fake, adică falşi", dar şi un contract de vânzare-cumpărare fals încheiat de preşedinte prin uz de fals. "În Codul penal scrie că uzul de fals este o infracţiune, asta înseamnă că preşedintele nostru poate fi considerat un infractor. Cineva poate spune că el, de fapt, este infractorul care s-a cocoţat în cea mai înaltă funcţie din statul român. La Iohannis nu vorbim de foloase necuvenite constând în prezenţă la vot, aşa cum s-a inventat în dosarul 'Referendumului', la el vorbim de foloase necuvenite constând în case reale, cu chirii reale, cu sute de mii de euro încasate într-un mod nelegal din banii statului român. La Iohannis nu vorbim despre două invenţii cu două angajate de la Teleorman pe salarii derizorii a căror angajare nu a avut nicio legătură cu mine, aici vorbim de numirea, promovarea şi susţinerea în funcţie a doi procurori care i-au spălat nişte dosare. (...) La Iohannis nu veţi găsi acuzaţii aberante că este ilegal transferul unei proprietăţi de la stat la stat, acolo discutăm de probe foarte clare care arată cum s-au transferat proprietăţi de la primăria condusă de Iohannis la organizaţia condusă de Iohannis, alt conflict de interese. (...) Putem spune că Iohannis este de fapt tonomatul statului paralel. Mai vorbim despre Iohannis luni, când va fi a doua valiză", a susţinut liderul PSD. AGERPRES/(A - autor: Dana Piciu, editor: Claudia Stănescu; editor online: Magdalena Tănăsescu)