Dragnea: Protestul din 10 august, finanțat din strainatate. Vor ieși curand dovezi

Liviu Dragnea a comentat, duminică, la Antena 3, că protestul din 10 august, din Piața Victoriei a fost o tentativă de lovitură de stat, menționând că vor ieși dovezi potrivit cărora protestul din 10 august a fost finanțat “din strainatate”. „Nu putem vorbi de o vină (n.r privind protestul din 10 august) că sunt absolut The post Dragnea: Protestul din 10 august, finanțat din străinătate. Vor ieși curând dovezi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.