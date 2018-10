Dragnea, reactie dupa dezbaterea de la Strasbourg. Atac la adresa UE, sustine ca Romania a fost amenintata „brutal”

Dragnea

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a intervenit la Antena 3 la scurt timp dupa ce dezbaterea de la Strasbourg, din cadrul Comisiei LIBE, s-a incheiat. El a avut o reactie violenta fata de cele spuse de prim-vicepresedintele CE Frans Timmermans.

„Sunt destul de dezamagit de aceasta atitudine. Nu mi-am imaginat niciodata ca o tara intrata in UE ar fi amenintata in felul asta, atat de brutal. Nu a fost o dezbatere ci luari de pozitii stabilite dinainte, o condamnare inainte de a se studia probele, am experienta in acest sens. S-au trimis documente scrise la Bruxelles, nimeni nu avut niciun fel de reactie, nu s-a spus concret care sunt acele amendamente care afecteaza independenta justitiei.

S-a informat Comisia Europeana cu ceea ce noi consideram, si nu numai noi, sunt dovezi, care arata derapaje ingrozitoare ale statului de drept si violari ale drepturilor omului in numele luptei impotruva coruptiei.

Sefii servciilor secrete care au comis abuzuri au fost decorati de diferite state sau procurori care au dus dosarele in instante cu probe falsificate au fost decorati de unele state membre. Eu nu cred ca cei care au luat cuvantul in comisia LIBE stiau exact situatia din Romania, ca stiau ce s-a intamplat la protestul neautorizat din Romania.

In ce priveste protestul din 10 august. Au aparut pe internet imagini cu interventiile fortelor de ordine din state UE. Nu am vazut sa se puna pe masa in Comisia Europeana ca jandarmii din aceste state au actionat exagerat. Daca jandarmii din Ropmania au actionat exagerat, atunci toti din UE au actionat exagerat”, a declarat Dragnea la Antena 3.

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene Frans Timmermans a facut apel, in cadrul dezbaterii din Comisia LIBE, la autoritatile romane sa „regandeasca cursul pe care l-au luat”, facand referire la modificarile legilor justitiei si Codului penal, avertizand ca, daca regulile sunt incalcate, CE nu va ezita sa ia masuri si sa aduca Romania in fata instantei.

„Legile nu au fost inca promulgate, nu e prea tarziu ca autoritatile sa dea inapoi. In urmatorul MCV de luna viitoare vom face o evaluare a raportului. Un pas inapoi ar fi o mare dezamagire pentru prietenii Romaniei, mai ales pentru cetatenii romani. Ar fi o tragedie daca in ultimul kilometru al maratonului ati incepe sa alergati in cealalta directie. Daca ajungem la concluzia ca regulile sunt incalcate, nu vom ezita sa luam masuri, sa aducem in fata instantei Guvernul roman daca nu va da curs recomandarilor noastre, ale GRECO si ale Comisiei de la Venetia. Exista riscul real ca Romania sa faca pasi inapoi. Comisia Europeana face apel la autoritatile romane sa regandeasca cursul pe care l-au luat. Acest apel il voi repeta si in plen. Comsia e dispusa sa sprijine autoritatile romane in acest sens. M-am intalnit de mai multe ori cu premierul, cu liderii din Parlament si nu pot sa ascund ca evenimentele recente sunt o sursa de ingrijorari si preocupari”, a avertizat Timmermans in sedinta Comisiei pentru libertati civile, justitie si afaceri interne din Parlamentul European care discuta situatia din Romania, inclusiv independenta justitiei.

El a mai spus ca exista riscul ca Romania sa faca pasi inapoi si face apel la autoritatile romane sa „regandeasca cursul pe care l-au luat”, facand referire la modificarile legilor justitiei. Timmermans a adaugat ca modificarile ar afecta justitia, mai ales ca s-au facut progrese in lupta cu coruptia. El a spus insa ca nu e prea tarziu ca Parlamentul sa se razgandeasca.

„Din pacate, Parlamentul din Romania pana acum nu a dat semne sa reactioneze, sa raspunda la recomandarile facute. (…) Trebuie sa evitam un impact negativ asupra independentei justitiei, este un lucru pe care l-am discutat si cu autoritatile romane”, a declarat Frans Timmermans.

Prim-vicepresedintele Comisiei Europene a vorbit si despre mitingul din 10 august, exprimandu-si ingrijorarea legata de violentele dintre fortele de ordine si protestatari.

