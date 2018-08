Dragnea si PSD au bagat spaima in Cliseru. Prefectul si-a schimbat radical pozitia dupa ce aceasta filmare a ajuns la TV

Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, isi schimba radical pozitia dupa ce declaratiile sale prin care ii acuza de minciuna pe Liviu Dragnea si Carmen Dan au fost difuzate de televiziuni. Ea sustine ca a fost amenintata de tanarul care i-a adresat intrebari si anunta ca ii va face plangere penala.

„Astazi s-a intamplat un fapt de o gravitate extrema: in timp ce ma aflam la o intalnire privata, am fost urmarita si hartuita de o persoana necunoscuta, care mi-a adresat mai multe intrebari acuzatoare, a facut referire la o ancheta in curs a Parchetului Militar si a culminat cu atentionarea ca ar trebui ‘sa stau ascunsa si sa ma gandesc de mai multe ori atunci cand ies in public’.

Anunt opinia publica in legatura cu faptul ca am luat decizia de a depune impotriva acestei persoane, pe care intre timp am identificat-o, o plangere penala pentru amenintare si ultraj dar si o actiune in raspundere civila delictuala pentru atacul adus reputatiei mele.

Si eu, ca toti cetatenii Romaniei, doresc sa se afle adevarul dar acesta nu se poate identifica decat in urma unei anchete profesioniste si nu prin amenintarea si hartuirea proferate de persoane care nu au calitatea sa investigheze”, afirma Speranta Cliseru intr-un comunicat difuzat de Digi24.

Care este realitatea

Prefectul Capitalei, Speranta Cliseru, a fost abordata, in timp ce se afla la o terasa din Bucuresti, de un tanar care i-a reprosat modul in care s-a implicat in represiunea din Piata Victoriei. Raspunzand unei intrebari, Cliseru a confirmat ca Liviu Dragnea si Carmen Dan au mintit in legatura cu evenimentele din Piata.

Vlad Dragomirescu a venit la masa prefectului pentru a-i reprosa ca a parcat pe trecerea de pietoni. Apoi, i-a spus ca ar trebui sa stea „ascunsa” din cauza celor intamplate in Piata Victoriei pe 10 august. Insa Cliseru a dat toata vina pe Carmen Dan si pe Liviu Dragnea.

Iata dialogul:

– Ce cautati in public, doamna Cliseru? Ar trebui sa stati ascunsa dupa 10 august. Ascunsa ar trebui sa stati. Vedeti ca soferul dvs a parcat pe trecerea de pietoni, la Gradina Icoanei, acolo. Refuza sa mute masina. Chem politia sau ce facem?

– Faceti ceea ce credeti.

– Sa fac ce prevede legea in principal, nu?

– Da.

– Vedeti dvs, nu sunt jurnalist, doamna Cliseru, sunt un cetatean si vreau sa fiti constienta de parerea cetatenilor despre dvs. Si data viitoare cand iesiti in public sa va mai ganditi. De mai multe ori, poate. Si sa stiti ca 10 august nu o uita nimeni. Daca sunteti nevinovata, daca nu ati avut nici o implicare, iesi public si spuneti asta.

– Am iesit si am spus

– Perfect, ziceti: doamna Carmen Dan minte, domnul Dragnea face asta

– Asta am spus.

– Spuneti mai clar.

– Am spus.

– Pana nu o sa spuneti super clar …

– Ati gresit adresa, mergeti la alte persoane sa le intrebati. Intrebati acele persoane, nu sa ma haituiti pe mine. Nu sunt eu vinovata, credeti-ma.

– Perfect, abia astept sa stabileasca instanta acest lucru. Dar negarea dvs. trebuie sa fie mult mai ampla. Si dezicerea dvs de PSD…

– Aveti rabdare ca o sa fie, o sa fie.

Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a anuntat deja ca in cadrul CEX al PSD va lua atitudine fata de minciunile lui Carmen Dan. Ea s-a aratat foarte nemultumita de faptul ca prefectul Cliseru si viceprimarul Badulescu au fost indicati de ministrul Carmen Dan printre cei care si-au dat avizul pentru reprimarea protestului.

