Dragnea si SPP-istul

Dranea in masina cu SPP-istul. Intr-un sat calca o gaina.

Dragnea: Las` ca vorbesc eu cu taranul si ii explic ca a fost un accident nefericit. O sa ma inteleaga , doar sunt liderul PSD.

Dupa cinci minute Dranea se intoarce batut mar.

Pleaca in tromba mai departe. In satul urmator masina calca un porc.

SPP-istul: Sefu`, las-ca merg eu la taran sa-i explic.

Dupa zece minute se intoarce cu doua damigene de vin si o putina de branza.

Dragnea . -Ce i-ai spus, ma?

SPP-ul: – Ca sunt soferul presedintelui si ca l-am omorat pe porc. M-a pupat si mi-a dat astea.

