Dragnea-Valcov-Teodorovici, un grup de venetici in PSD. Partidul s-a trezit, spune Cozmin Gusa

Buzau – Regions Cup – un fotbalist englez a ajuns in stare grava la spital – VIDEO Un fotbalist englez care evolua pentru reprezentativa Angliei în meciul cu selecţionata de amatori a României din UEFA R ...

Familia Andreei, tanara care a murit intr-un accident rutier saptamana trecuta, apel disperat pe Facebook. Cainele victimei a disparut de la locul accidentului: „Pentru liniștea sufletului ei, vom continua sa o cautam!" Povestea Andreei, o tânără de 25 de ani care a murit săptămâna trecută în județul Vrancea într-un accident rutier, a emoționat o țară întreagă. Prietenii tinerei au făcut un apel pe Facebook, după ce câțelușa pe care o iubea nespus de mult a dispărut după moartea acesteia. După accidentul în care Andreea și-a pierdut viața, […]

Puțini cunosc aceste detalii despre horoscopista Mariana Cojocaru! Motivul pentru care a divorțat in urma cu 7 ani Toată lumea o știe pe horoscopista Mariana Cojocaru, însă puțini cunosc detalii despre viața ei privată. Astroloaga a decis să divorțeze în urmă cu șapte ani, însă căsnicia ei nu mai funcționa de foarte mult. Așa că, a așteptat ca fiica ei să crească și să se separe de soțul ei. "Eram intr-o relatie in […]

Prognoza meteo 20 septembrie: Maxime de 31 de grade! Prognoza meteo 20 septembrie. Avem parte de o toamnă târzie extrem de blândă. Temperaturile sunt mai mult de vară, maximele ajungând joi și la 31 de grade. Vremea se va menţine predominant frumoasã în toată țara. Prognoza meteo 20 septembrie. Dimineaţa va fi rãcoroasã în majoritatea zonelor, însã la amiazã temperatura aerului va creşte pânã la valori […]

PSD Arad il susține pe Liviu Dragnea: Suntem aproape de finalul luptei cu abuzurile judiciare comise de instituții de forța cunoscute PSD Arad anunță că îl susține pe Liviu Dragnea la conducerea partidului, făcând referire la rezultatele guvernării PSD, dar și la finalul luptei cu abuzurile judiciare comise de instituții de forță cunoscute,"PSD Arad se pronunţă pentru stabilitate şi măsură în interiorul partidului şi concentrarea ...

Razboiul comercial dintre Statele Unite si China poate dura 20 de ani si poate fi un dezastru pentru toata lumea, avertizeaza președintele Alibaba, Jack Ma Preşedintele Alibaba, Jack Ma, a declarat că războiul comercial dintre Statele Unite şi China poate dura 20 de ani şi poate fi ”un dezastru” pentru toate părţile implicate, transmite Reuters preluată de news.ro.Ma a vorbit în această săptămână la conferinţa Alibaba cu investitorii, la câteva ore dup ...

Eveniment marcant la FILIT! Eric Vuillard, prezent la FILIT 2018 Eveniment marcant la FILIT! Eric Vuillard, laureat al premiului Goncourt 2017, prezent la FILIT 2018. ...

Sunrise Motors este noul partener Toyota Romania la Iasi  Toyota Romania a anuntat ca incepand de luni 1 octombrie 2018 va colabora cu Sunrise Motors SRL, noul sau partener d...

Politist de la Rutiera, batut crunt de un șofer in trafic Polițist bătut de un șofer, la Craiova. Agentul îl urmărise în trafic, după ce refuzase să oprească la semnalul său. L-a și somat cu cinci focuri de armă, trase în plan vertical. Citește mai departe...