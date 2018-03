Dragnea vine cu EXPLICATII, dupa nemultumirile din partid: Vrem repartizare ECHILIBRATA in toata tara

Liviu Dragnea vine cu explicaţii despre dorinţa de a face alegeri pe regiuni, după ce mai multe voci din cadrul partidului s-au declarat nemulţumiţi de propunerea de organizare. Liderul PSD susţine că doreşte 16 vicepreşedinţi, câte 2 pentru fiecare regiune. Mai mult decât atât, Dragnea susţine că vrea ca din cei 16 vicepreşedinţi, 8 să fie femei, iar 8 bărbaţi.

"Am avut o discuţie cu colegii mei şi ieri si azi. Eu am spus de la CEX in care am solicitat congresul că obiectivul principal trebuie să fie acela de a adopta un document programatic care să curpindă un plan de dezvoltare pe termen lung al României şi dacă vom găsi o modalitate prin care strunctura BPN să fie altfel realizată, atunci voi susţine organizarea de alegeri. Organizarea de alegeri la congres are 2 obiective: să fie o repartizare completă şi echilibrată a conducerii PSD în toată ţara şi pentru asta propunerea e să fie 16 vicepreşedinţi, câte 2 pe fiecare regiune. Şi al doilea obiectiv, să fie paritate în partid: 8 vicepreşedinşi bărbaţi şi 8 femei. Sunt două obective importante. (...) Au existat planuri, dar care nu au fost duse la capăt până acum .susţinerea pentru femei pentru mine nu e un moft, e un dat şi am făcut tot ce a depins de mine pentru ca femeile să capete un rol important.", a declarat Liviu Dragnea la Palatul Parlamentului.