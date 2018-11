Dragnea vs Tariceanu. Cine va clipi primul?

Vicepremierul Paul Stanescu si-a dat demisia, in pofida mesajului transmis de presedintele Klaus Iohannis pucistilor din PSD, care le oferea practic un spatiu de manevra neasteptat pentru a-si pansa ranile si a-si aduna trupele. Liviu Dragnea, insa, a fost si de asta-data cu un pas inainte.

Numeroase vedete au acceptat invitația de a participa la Gala UNICA 2018 în cadrul căreia se sărbătorește 21 de ani de la prima apariție a revistei. Printre vedetele care au pășit pe covorul negru întins cu ocazia evenimentului monden se numără: Oana Cuzino, Amalia Enache, Andreea Răduca, Carmen Brumă, Alina și Mircea Eremia, dar și […] The post Oana Roman, ținută neinspirată la Gala UNICA 2018: “Am îndrăznit”. Cum s-au îmbrăcat alte vedete la evenimentul monden appeared first on Cancan.ro.