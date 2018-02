Dragobete a venit cu savarine si pentru baieti, si pentru fete. Experiente culinare de senzatie la Colegiul Tehnic «I.C. Stefanescu» din Iasi - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 24 februarie 2018, incepand cu ora 10:00, in cantina de la Colegiul Tehnic "Ioan C. Stefanescu" din municipiul Iasi, in parteneriat cu Chef Fuad Snunu, Israel si Biblioteca Judeteana "Gheorghe Asachi" a avut loc derularea proiectului gastronomic «Din dragoste pentru bucatarie si oameni». "Astfel, in buna traditie a Dragobetelui, Chef Fuad Snunu si opt elevi ai colegiului, coordonati de profesor Irina Mardare, au creat preparate gustoase pe care le vor oferi Centrului Rezidential «Dr. Micu» Iasi. Atelierul promite tehnici de lucru noi, bucurie pentru papilele gustative si o calatorie in lumea autocunoasterii, autodezvoltarii si autodepasirii prin actiunea de volunta ...