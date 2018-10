Dragorul maritim Lt. Dimitrie Nicolescu, misiune sub comanda NATO

În conformitate cu angajamentele asumate de România față de NATO, dragorul maritim „Lt. Dimitrie Nicolescu” va fi integrat în Gruparea navală permanentă NATO de luptă împotriva minelor marine (SNMCMG-2 - Standing NATO Mine Counter-Measures Group), în perioada 28 octombrie - 17 noiembrie 2018.Nava a plecat duminică, 28 octombrie, din portul militar Constanța, pentru a desfășura activități de instruire specifice, în Marea Neagră, împreună cu celelalte nave militare din compunerea SNMCMG-2.Comandamentul Maritim NATO de la Northwood, Marea Britanie, (MARCOM) are în subordine patru grupări navale permanente: două sunt compuse din nave mari de suprafață (fregate și distrugătoare), iar celelalte două din nave de lupta împotriva minelor (dragoare și vânătoare de mine). Acestea operează în zona maritima de responsabilitate a NATO, inclusiv în Marea Mediterană și în Marea Neagră, pentru asigurarea securității colective a NATO și pentru descurajarea activităților ilegale și amenințărilor teroriste pe mare.Gruparea navală NATO din care face parte și dragorul maritim românesc este alcătuită din șase nave militare: nava comandant „Rhein” (Germania), dragorul de mine „Tsibar” (Bulgaria) și vânătoarele de mine „Evropi” (Grecia), „Turia” (Spania), Erdemli (Turcia). Aceasta are ca obiective principale descurajarea activităților ilegale pe mare și asigurarea unui răspuns operațional imediat într-o situație de criză. Navele au planificate escale în porturi din Georgia și din Bulgaria, dar vor participa și la Exercițiul multinațional bilateral româno-bulgar „Poseidon 18”.Dragorul maritim „Lt. Dimitrie Nicolescu” este comandat de căpitan-comandorul Daniel Gheorma și are un echipaj de 70 de militari, cu o medie de vârstă de aproximativ 27 de ani.Activităţile de instruire pe mare cu Aliaţii, precum și exerciţiile multinaţionale, contribuie la sporirea interoperabilităţii la nivel aliat şi demonstrează coeziunea, solidaritatea şi forţa Alianței pentru asigurarea securității fiecărui stat membru şi a Alianţei în integralitatea sa.