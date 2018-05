Dragos Niculescu ¬- Stimate si prețuite Domnule Dumitru Velea,

FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: Va exprim cele mai calde si alese multumiri pentru aceasta frumoasa si importanta publicare, care incheie studiul meu filozofic. O mare bucurie mi-ati facut din nou, lucru pentru care va sint si va ramin profund recunoscator. Numerele de revista sint superbe si bogate in materiale minunate, incepind cu coperta splendida – Numere demn de anul centenar in care ne aflam. Am citit cu mare placere si apreciat in mod deosebit studiul Dumneavoastra cu privire la scriitorul Diaconescu, studiu excelent scris, cu eruditie si talent scriitoricesc, ca de altfel toate productiile Dumneavoastra exegetice. Este unul dintre cele mai reusite Numere ale BANCHETULUI pe care lle cunosc eu. Va exprim calde felicitari pentru aceasta mare reusita culturala din primavara. Cu cele mai calde urari de sanatate, de bine si de putere in continuarea substantialelor proiecte culturale cu care sustineti din plin mersul mai departe al culturii romane. FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: