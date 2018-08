Dragos Patraru a semnat cu o noua televiziune: 'Starea nației' revine pe 20 august

UNTOLD 2018 a început, iar primii petrecăreți și-au făcut apariția la cel mai mare festival din Europa în jurul prânzului. Iar un ansamblu de folclor a atras atenția tuturor celor prezenți! (Cele mai bune oferte laptopuri) UNTOLD 2018 continuă tradiția anilor precedenți, scenele clujene reunind nume grele din lumea muzicii. Petrecăreții din Europa, dar și din România […] The post Senzația zilei la UNTOLD! Un ansamblu de folclor a atras atenția la cel mai mare festival din Europa. VIDEO appeared first on Cancan.ro.