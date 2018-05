Dragos Patraru, noi inregistrari cu sefa TVR: Scuzati franciza! M-am c....t pe mine

Doina Gradea

Hotnews.ro a publicat a publicat o noua inregistrare a lui Dragos Patraru cu presedintele director-general al Societatii Romane de Televiziune, Doina Gradea. Un gest cabotin, dar care ne ofera o imagine despre cum merg lucrurile in televiziuni, nu numai in cea publica - barfa, supraevaluare, oportunism, lichelism, servilism, betia puterii...

Doina Gradea (vorbeste la telefon): Uite bine! Hai Dragos, zau! Uite sunt cu Dragos Patraru si te sun dupa, te rog eu! Ii transmit! Dragos Bocanaciu iti transmite salutari!

Dragos Patraru: Ce faci?

Doina Gradea: A fost atat de bine cu regele, si-au muncit oamenii astia de au innebunit, au capiat. Problema e cand ti-e lumea mai draga fac astia cate una!

Dragos Patraru: Ce-au facut?

Doina Gradea: Aia de la stiri Bai sunt o haita acolo, sa-mi bag p. daca n-ar trebui sa te duci director la stiri. Ma jur! “Bai, m-am cacat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri cand l-am dat afara pe Mandruta, fix pe chestii de astea... pe Mandruta!”

Dragos Patraru: Ce-au facut?

Doina Gradea: Unul care e liber astazi, in concediu... Asa... Si care este acreditat la Guvern, un baiat senzatie... uite stau aicea ca sa si fumez, deci, fii atent... este in concediu astazi.

Sta la capataiul mamei, care este bolnava, la 10.40 a trimis un e-mail la Comisia Europeana, am citit textul e-mailului... Bai, m-am cacat pe mine, mi-aduc aminte pe vremuri cand l-am dat afara pe Mandruta, fix pe chestii de astea... pe Mandruta! In care spune asa: vreau un punct de vedere al Comisiei Europene despre legile justitiei din tara mea, sunt jurnalist la televiziunea publica, despre cum vi se par legile justitiei din tara mea, ca sa inteleg care-i mersul tarii mele si am deadline de la sefi pana la ora 14.

Si i-a raspuns Comisia Europeana! Fii atent, nu apare stirea pe post, asta s-a intamplat azi si preiau stiripesurse care preiau textul comunicatului de la Comisia Europeana. Fii atent! Nici n-am stat sa citesc. Comisia Europeana a dat un raspuns din ala standard, pe urma m-am uitat. Nu stie niciun sef. Fii atent! N-a vorbit in sedinta, mai, el nu era la servici astazi, niciun sef nu stie, nu s-a consultat cu seful de sectie, el n-are nicio treaba cu... El e acreditat la Guvern, deci legile sunt in Parlament, acolo sunt oameni care sunt reporteri pe Parlament.

Seful de pe politic, Roro nu stie, seful EOD-ilor (editor of the day) nu stie, producatorul executiv nu stie, directorul stirilor de aici, producatorul general nu stie, in schimb preia stiripesurse. Judeca tu lucrurile! Alta faza...

Dragos Patraru: Pai, stai, ei nu au regulament cum sa...

Doina Gradea: Cum sa n-aiba? Au statutul jurnalistului, sunt enspe mii de regulamente, tre sa il bagi in comisie de disciplina care-l trimite la comisia de etica care... p.-n p. si uite asa. Scuzati franciza!

Dragos Patraru: Mhm...

Doina Gradea: In fine... Alta chestie in dimineata asta a fost la 2 jumate cand a aparut la stiripesurse citand TVR-ul care n-avea stirea. Ok! Dimineata ca inaugureaza Firea spitalul nu stiu care, primul spital dupa nu stiu cata vreme, cu o investitie...

Dragos Patraru: Mi-au zis astia ai mei c-a iesit scandal, nu? De la noi a plecat?

Doina Gradea: Stai, ma, sa vezi! Bai, si se duce reportera noastra, care e o tipa cu cap de porc, sa-mi bag picioarele, ca nu poti sa o scoti pe post.

Dragos Patraru: Asa...

Doina Gradea: Dar OK femeia. Si in timp ce lumea se bucura ca s-a facut spitalul asta, ca-i pentru copii, la Foisor, deci l-au refacut, ca-i o investitie spectaculoasa, asta o intreaba pe Firea: cum e cu statuile, nu stiu ce, care le-ati facut in Bucuresti? La care Firea zice o sa-ti raspund, dar stai putin ca avem acuma treaba cu spitalul si te iau deoparte si iti spun si de... NU, nu, nu, sa ne spuneti de fata cu toata lumea, de 4 ori, de 4 ori. Tot astazi, ai inteles? Ce sa vezi? Fata ne spune ca a pus-o EOD-ul de ieri, care i-a zis n-ai ce intrebare sa pui decat asta. S-o intrebi pe Firea, c-avem subiect luat de pe Hotnews.

Astazi a fost si asta, Corina Cretu, la Guvern, cu Tudose, si-au semnat fonduri de 300 de milioane de euro, fonduri structurale pentru anul care vine si zic: dar cum ar fi fost s-o intrebi pe Corina Cretu, reporterul nostru, auzi, dar cum mai stai cu Colin Powell, ala..mai stii ceva de el? Esti ok? Iti mai scrii cu el? iti mai trimite e-mail?

Dragos Patraru: Da, da

Doina Gradea: Mai Dragos, astia nu merita nimic, eu am fost ..si saptamana trecuta si saptamana asta, astazi la toate comisiile la care m-au chemat, Buget Finante, Comisiile de Cultura..la Ministerul Finantelor

Dragos Patraru: Au trimis inapoi

Doina Gradea: Nu vreau sa spun de buget. TVR-ul va avea cel mai mare buget care l-a avut vreodata ..pentru ca am pus investitie ..prima oara dupa 10-12 ani cand are investitii fabuloase, in tehnica, tu intelegi? TVR nu a mai avut niciodata asta ceva! Dar eu vreau sa spun ca idee!

Dragos Patraru: Da, stiu, stiu, stiu

Doina Gradea: Puteau sa nu ne dea.. Il chem pe un operator astazi. Pe seful operatorilor, spune si Cristache, spune si toata lumea, ca aia is beti, cu capete taiate si il chem

Dragos Patraru: Da Iohannis ai vazut ca a trimis inapoi aia?

Doina Gradea: Asta e! Nu-I nicio problema, e decizia lui, functionam pe legea veche, asta e.

Deci stai si te gandesti, ma merita asta sau nu merita. Il chem pe un operator astazi. Pe seful operatorilor, spune si Cristache, spune si toata lumea, ca aia is beti, cu capete taiate si il chem. Supersindicalist omul, ii zic: bai baiatule te-am chemat ca esti seful lor sa intelegi niste situatii.

Plus ca ei vin si se odihnesc aici, ei lucreaza peste tot! Si stii ce? Se uita la mine eu nu tin de postul asta de sef. Ii zic nici nu ti-l reinnoiesc, nu e niciun fel de problema.

Dragos Patraru: Da cine e asta?

Doina Gradea: Unul, seful operatorilor, Vlad Tanase. Si-i zic: e normal sa isi faca turele dupa cum au la celelalte televiziuni?

Eram la un meci si cu regizorul de platou de la protv, la un meci pe care il transmitea PROTV m-am dus peste pe National. Si in fata mea era operatorul de la TVR care stabilea programul cu asta de la PROTV. Cum sa vii la servici.. la cum dracu se numeste, emisiunile lor.

Dragos Patraru: Ma stia, unul ma stia. Si i-am zis: bai esti normal?

Doina Gradea: Ce merita astia? Pumni in gura! Pumni in gura! Iar asta ce-a facut astazi cu Comisia Europeana, tu nu intebi odata. Eu vreodata m-am implicat, am sunat eu vreodata sa spun: Dragos e in neregula, sau m-am dus eu vreodata la stiri? Crezi ca le spun ceva vreodata sau lui Cristache sa-i zic eu vreodata ceva? Apropo de invitati sau nu stiu ce. Nu ma bag in continutul in politica editoriala! Da, cand sunt derapaje, sunt nevoita, sunt obligata sa fac asta. Dar astia merita politie pe ei, le-am si spus: trebuia sa aduc un sef dinafara ca sa va taie! Nu meritati altceva, decat sa fiti taiati!

Cornel Calota scria ieri sau alaltaieri nu mai stiu cand, cred ca ieri pe facebook: sunt mandru de noi ce buni suntem, am fost la… cine ma tu? Tu ai facut ceva? Taci dracu, adica nu zice nimeni ..uita-te, lauda-i pe oameni care au facut, dar stai in p. mea ca nu faci nimic de luni de zile! Eu te-ntreb ce vrei sa faci, tu spui vreau sa ies la pensie, mai am un an si ies la pensie. Ok si eu mai am 10 ani, hai sa mai stau si eu Te trezesti ca un bou implica institutie si asta au facut non-stop. Ies din niste scorburi asa!

Deci e teribil ce sa zic? Greu , greu si eu mi-am pregatit mesaj sa le multumesc, sa le spun cum facem noi ceilalti, suntem .. scriem istorie, facem televiziune, le dau prime ma lupt cu de la financiar le dau prime prime au facut.. au facut chiar, dar trezesti un bou institutie au facut non-stop. Cand au fost PNL-ul la guvernare.. s-au luat de PNL, cand au fost PD -au luat de PD, acuma cand se iau de au o asa.

Ies din niste scorburi asa! Stii? Hateri de profesie...

Doina Gradea: Poate le faci soft acum de sarbatori acum.. tot am zis nu ma bag, soft sensul pe de .

Dragos Patraru: Mda. avem: doar maine, poimane raspoimane.

Doina Gradea: Vezi ianuarie nu face nimic nu putem, adica nu facem emisiuni. Cred.. n-am vazut propunerea celor de la canale.. Vedem, nu !

Dragos Patraru: Cum sa nu facem emisiuni?

Doina Gradea: Nu intra in panica. Dar tu ai vorbit cu TVR1, cu Raico si cu Guli, cu Eduard Darvariu? Te-a cautat cineva?

Dragos Patraru: Nu, dar cum sa nu facem emisiune? Am anuntat ca pe 8 intram.

Doina Gradea: Ai anuntat tu?

Dragos Patraru: Pai nu, dar daca nu intram pe 8, plecam..

Doina Gradea: Unde sa pleci ma?

Dragos Patraru: Noi tre sa fim pe post pe 8, nu putem sa nu facem emisiuni!

Doina Gradea: Lasa ma sa vad cu ce propunere vin astia si de ce vin cu propunerile astea!

Dragos Patraru: Da sa-mi ziceti si mie.

Doina Gradea: Pai normal! Eu am crezut ca au vorbit cu tine..dar au fost si astia disperati.

Dragos Patraru: Nu m-a cautat nimeni.

