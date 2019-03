Dragos Poteleanu, fostul director al CJAS Constanta, condamnat cu executare pentru luare de mita. Decizia nu este definitiva (MINUTA)

Tribunalul Constanţa a dispus azi condamnarea în primă instanţă a fostului director general al CJAS Constanţa, Dragoş Poteleanu, la trei ani de închisoare cu executare pentru luare de mită. Decizia nu este definitivă.Dragoş Poteleanu a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie - Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie.„În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ fa?ă de acuza?ia săvâr?irii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (6 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ faţă de acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (6 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ faţă de acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (3 acte materiale – în raport de denunţurile lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ faţă de acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (3 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ faţă de acuzaţia săvârşirii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (4 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ fa?ă de acuza?ia săvâr?irii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (2 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art. 396 alin. 5 din Codul de procedură penală raportat la art. 16 alin. 1 lit. a din Codul de procedură penală dispune achitarea inculpatului POTELEANU DRAGOŞ fa?ă de acuza?ia săvâr?irii infracţiunii de luare de mită în formă continuată, prevăzută de art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal (20 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)), deoarece fapta nu există (in dubio pro reo).În baza art.289 Cod penal cu aplic. art.6 din Legea nr.78/2000 şi art.35 Cod penal condamnă pe inculpatul: POTELEANU DRAGOŞ, la pedeapsa de 3 (trei) ani închisoare şi interzicerea drepturilor prev. de art. 66 alin. 1 lit. a (dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice), b (dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat) Cod penal, g (dreptul de a ocupa funcţia, de a exercita profesia sau meseria ori a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârşirea infracţiunii), k (dreptul de a ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei persoane juridice de drept public) pe o perioadă de 3 (trei) ani după executarea pedepsei principale, pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită în formă continuată (2 acte materiale – în raport de denunţul lui (…)).În baza art. 65 Cod penal interzice inculpatului exerciţiul drepturilor prev. de art.66 alin.1 lit. a, b, g, k pe perioada executării pedepsei principale. Dispune executarea pedepsei în regim privativ de libertate, conform art. 60 Cod penal. În baza art. 404 alin. 4 lit. a Cod procedură penală rap. la art. 72 alin. 1 Cod penal, deduce din pedeapsa aplicată inculpatului, perioada reţinerii şi arestului preventiv, de la data de 03.11.2015 la 09.12.2015.În baza art. 404 alin. 4 lit. d Cod procedură penală rap. la art. 112 lit. e Cod penal dispune confiscarea de la inculpat a sumei de 3.500 lei. În baza art. 274 alin. 1 Cod procedură penală obligă pe inculpatul POTELEANU DRAGOŞ la plata sumei de 18 000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Menţine măsura sechestrului asigurător dispus prin ordonanţa nr. 573/P/2015 din data de 12.11.2015, asupra bunurilor mobile, imobile şi conturilor deţinute de inculpatul Poteleanu Dragoş până la concurenţa sumei de 21.500 lei.Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28.03.2019“.