“Dragostea indelung rabda” / VIDEO

Să vă povestesc ceva! Merge o femeie să scrie un pomelnic. Preotul, care a întâlnit-o, nu a întrebat-o cum o cheamă sau ce problemă are? I-a zis aşa: – De ce aţi intrat îmbrăcată în pantaloni în biserică? – Părinte, sunt bolnavă, am o vârstă, mi-e frig, dar, uitaţi, am haină lungă, nu sunt indecentă!