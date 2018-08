Drama Alexandrei Velniciuc! A fost parasita de mama la 3 ani: „Vierme, din cauza ta am plecat din tara”

Alexandra Velniciuc

Alexandra Velniciuc a fost la un pas de moarte atunci cand era copil. Tatal sau, Alexandru Velniciuc, si Alexandra au povestit totul despre aceasta tragedie intr-o emisiune TV.

“Avea noua ani cand filmam “Mircea”, cu Sergiu Nicolaescu, iar in timpul unei scene la care participau un sir de calareti intr-un galop nebun, domnisoara a scapat de sub supravegherea doamnelor care aveau grija de ea”, a rememorat Stefan Velniciuc clipele care puteau duce la o tragedie. Alexandra a adaugat: “Era sa ma calce un cal, chiar ma puteau lua in copite in goana aceea. Sergiu Nicolaescu a oprit imediat filmarea”.

Alexandra Velniciuc, parasita de mama la 3 ani

Alexandra Velniciuc a fost parasita de mama atunci cand avea varsta de 3 ani si a fost crescuta numai de catre tatal ei, actorul si profesorul Stefan Velniciuc.

Mama Alexandrei Velniciuc si-a parasit familia fara sa il anunte pe Stefan Velniciuc de acest lucru. Ea i-a spus tatalui Alexandrei Velniciuc ca pleaca in Italia numai temporar:

„Totul se intampla in vremea comunismului, iar Stefan Velniciuc a dat declaratii celor de la Securitate, pe propria semnatura, ca mama Alexandrei avea sa se intoarca in tara. Dar acest lucru nu s-a mai intamplat, iar el a avut foarte mult de suferit din aceasta cauza. In anii respectivi, Velniciuc a fost retrogradat de la teatru, i-au fost interzise distributiile in Bucuresti, cel care l-a salvat fiind nimeni altul decat Sergiu Nicolaescu, oferindu-i mai multe roluri. Si in perioada respectiva a crescut-o singur pe Alexandra, un copil, pe atunci”, a povestit in trecut o sursa din anturajul Alexandrei Velniciuc.

