Drama care i-a marcat viata Cristinei Fulgusin Mateias! Cantareata de muzica populara a fost sfasiata de durere in 2012! Fiica ei face dezvaluiri!

Cristina Fulgusin Mateias s-a stins din viata, lasand in urma ei multa durere. Fiica ei, Nicoleta, e cea care probabil sufera cel mai mult, asta pentru ca n-a apucat sa-si vindece rana din suflet. In 2012, cantareata de muzica populara si fiica ei au trecut printr-o drama inimaginabila.

Mai exact, in urma cu cativa ani, fiica regretatei cantarete si-a ingropat propiul copil care avea doar cateva zile de viata. Cristina Fulgusin Mateias a fost distrusa si a spus, la vremea respectiva, ca vrea sa fie ingropata langa nepotul ei, atunci cand se va stinge. Acesta este motivul pentru care artista va fi inmormantata in satul de langa Tg Jiu.



“Mama va fi inmormantata langa Tg. Jiu, langa copilul meu. In 2012, copilasul meu a murit la o saptamana de cand l-am nascut, din cauza unei malformatii. A fost un moment greu pentru toata lumea. Mama si-a dorit sa fie inmormantata acolo, langa baietel”, ne-a dezvaluit Nicoleta, drama care i-a marcat viata atat mamei ei, Cristina Fulgusin Mateias, cat si ei.

La 5-6 ani de cand a trecut prin drama care i-a marcat viata, Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara si realizator de emisiuni la Radio Accent, s-a stins din viata, la spital. Regretata artista a fost dusa la spital in ultimul moment, si atunci aproape fara voia ei. Fiica ei, Nicoleta, ne-a marturisit ca si-a implorat mama sa mearga medic pentru ca nu mai scapa de tuse, dupa cum am scris AICI. Femeia nu s-a dus si a ajuns intr-un moment al bolii in care medicii n-au mai putut sa o salveze. Femeia ar fi fost racita si ar fi avut si probleme cu inima.

