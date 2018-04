Drama cumplita a Mirelei Vaida: "Nu am putut sa fac copii! Am pierdut doua sarcini"

mirela

Mirela Vaida este o femeie implinita acum, insa ascunde o poveste de viata dureroasa.

Mirela Boureanu Vaida are acum doi copii, dar nimeni nu a stiut ca a mai pierdut doua sarcini.

"Cand am vrut sa fac copii, doi ani de zile nu am putut. Dupa ce mi-am rezolvat toate problemele si am pierdut doua sarcini, am reusit sa o aduc pe lume pe Carla. Apoi am zis sa mai fac unul repede, ca cine stie ce se intampla", a spus Mirela Vaida intr-o emisiune de televiziune.

Mirela Boureanu a povestit si cum a ajuns sa se casatoreasca cu sotul ei.

"L-am intalnit pe Alex in anul patru, cand am terminat facultatea. Ma rugam inainte, Doamne, da-mi si mie un baiat care sa ma scoata in oras, in parc, sa nu mai stau in caminul asta. Cererea in casatorie a fost la semafor. Pe la ora patru dupa amiaza. Eu nu aveam chef sa ma marit, era bine si asa. El zice: hai sa facem si noi nunta! Sa ne punem si noi la casa noastra. Stam noi la semafor, mai har, mai mar. Zic: hai! Dar stai sa vad cam cand, cand punem? Hai in septembrie! Am stabilit data nuntii si cererea in casatorie a venit intr-o sufragerie micuta, noi ne luasem un apartament mic cu credit. Aveam o saltea pe care dormeam si un uscator de rufe. A scos un inel si m-a cerut in genunchi langa uscatorul de rufe cu lenjeria intima pe el, rufe, camasi, sosete. El a scos inelul, s-o dam si pe lux asa!", a mai declarat Vaida.

