Drama cumplita din viata Monicai Birladeanu! Tatal ei s-a sinucis!

Monica Birladeanu a suferit cumplit! Frumoasa actrita a trecut printr-o drama inimaginabila cand tatal ei a decis sa isi puna capat zilelor.

Se intampla acum multi ani, insa putini sunt cei care stiu povestea. Un bun prieten al Monicai Birladeanu a facut dezvaluiri.



“Despre una pot sa spun foarte sincer...pe care am incercat ani de zile in urma sa o cuceresc si care m-a refuzat, dar m-am plimbat o perioada: Monica Barladeanu. Desi multa lume stie ca eu cu Monica Barladeanu am avut o relatie. Nu, nu am avut o relatie. Am cunoscut-o la o terasa, ea lucra la terasa. Eu ma duceam la radio, i-am dat o melodie, am iesit la plimbare si s-a legat o prietenie frumoasa. Dar nimic altceva, a fost o prietenie frumoasa intre noi, desi ca orice barbat normal la cap i-am propus Monicai sa fim mai mult decat prieteni, sa fim intimi, sa fim prieteni intimi. M-a refuzat pentru ca trecea printr-o perioada...Monica in acea perioada trecuse printr-un deces in familie. Tatal sau isi pusese capat zilelor”, a declarat Silviu Andrei.

