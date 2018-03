DRAMA dupa drama in familia Prodan! Dupa ce Ionela a fost internata de URGENTA. A fost facut anuntul despre Anamaria Prodan! Din pacate...

Perioada cumplita pentru familia Prodan! Drama dupa drama pentru sexy-impresara! Ionela Prodan a ajuns de urgenta la spital, in weekend, starea ei de sanatate fiind una destul de grava, iar la doar cateva ore dupa ce si-a dus mama la Spitalul Elias, Anamaria Prodan a fost si ea internata!

Drama dupa drama in familia Prodan! Ionela Prodan a fost internata de urgenta in weekend, de fiica sa, dupa ce i s-a facut rau. La doar cateva ore de la internare, a ajuns si Anamaria la spital, pe mama medicilor! Acestia au internat-o de urgenta!

Anamaria Prodan a trecut prin clipe teribile in weekend dupa ce si-a dus mama la spital. Ionela Prodan a fost transportata de urgenta la Spitalul Elias din Capitala pentru ca s-a simtit rau. Artista face investigatii la pancreas si ficat. Cantareata a mai fost internata, in ultimele luni, de mai multe ori, din cauza unor probleme cardiace. La scurt timp dupa ce si-a lasat mama pe mana medicilor, sexy-impresarei i s-a facut rau! Anamaria Prodan a fost internata de urgenta la un alt spital din Capitala, unde i s-au facut mai multe investigatii. Stresul prin care a trecut cu mama ei si-a spus probabil cuvantul. Conform unor surse din anturajul vedetei, aceasta avea dureri ingrozitoare de cap. Anamaria se lupta cu migrene de cativa ani, si nu e prima oara cand ajunge la spital din cauza acestor probleme de sanatate. Acum insa, situatia a fost diferita, caci inafara de migrene, Anamaria a trecut printr-o perioada dificila si un stres inimaginabil cu mama ei care are probleme serioase de sanatate.

Acesta perioada nu e deloc usoara se pare pentru familia Prodan care are parte de drama dupa drama. Anamaria spera sa fie externata cat mai repede.

