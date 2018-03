Drama lui Iohannis, Ficusul Iohannis! Cum ar putea scapa Iohannis?!

Bietul de Presedinte a zis ca o sustine pe Kovesi pina la capat. Pas cu pas.

Problema e ca madame Kovesi apare in filmari deocheate cu penalii. Sprituri si chefuri maneliste !

SRI l-a informat pe Presedinte ca exista aceste filmari si ca le-au vazut multi. Pai nu stim noi ca Presedintele e cel mai informat om al Planetei ? A zis-o Base.

Daca SRI nu l-a informat pe Ficus atunci e grav. Pina si un amarit de ziarist, ca mine, stie de filmarile deocheate.

Scenarii

1. Iohannis o sustine pe Kovesi. Apoi apar imaginile si Iohannis se prabuseste. Adio al doilea mandat.

2. Iohannis o revoca pe Kovesi. Naivii si mitingistii ii vor da in cap. Adio al doilea mandat.

Ii dau un sfat Ficusului, pas cu pas :

1. Iese public la TVR, in conferinta de presa.

2. Ii cere lui Kovesi sa vina de urgenta, in direct, in maxim o ora, fiindca ninge in Bucuresti.

3. O intreaba public daca e adevarat ca madame LCK chefuia noaptea cu penalii pe care ii „alerga” ziua.

4. Apoi pune imaginile, le are si SRI, sa le vada tot romanul.

5. Kovesi demisioneaza in direct. Sau, daca e desteapta, refuza invitatia Ficusului si demisioneaza.

6. Ficusul iese invingator, Coldea o ia in freza.

Iertati-mi limbajul de cartier dar astia nu merita mai mult.

Sa fiti iubiti!

Radu Moraru

20 Martie 2018