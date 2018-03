Drama nestiuta a lui Carmen Trandafir. Cum arata la 43 de ani

Carmen Trandafir

Ne-a incantat copilaria si adolescenta, dar din pacate, apare tot mai rar la televizor. Daca dupa 1989, era faimoasa, iar melodiile ei se auzeau in orice casa, acum, Carmen Trandafir s-a retras din viata publica.

Artista Carmen Trandafir este casatorita cu binecunoscutul prezentator sportiv Emil Gradniescu si au impreuna o fetita, pe nume Ana. Cantareata a preferat sa se ocupe indeaproape de cresterea micutei, asa ca evita sa apara prea des la TV.

“Nu voit m-am retras, dar lucrez intr-un circuit inchis. Am inregistrat chiar si melodii noi, dar avand acest handicap, ca nu am unde sa ma promovez, nici la TV, nici la radio, lumea nu stie nimic de mine.Mi-am cam luat gandul ca voi ajunge vreodata pe radio. Eu nu mai sunt noua si nici nu pot sa ma reinventez. Ce sa fac, sa tai din nume? Bine, ma numesc doar “Carmen”, sa lucrez si la imagine? Pot sa fac si asta, dar ca sa fac lucruri foarte facile, muzica vorbind, mi-e mai greu. ”, a marturisit cu tristete cantareata.

Artista a marturisit ca e invitata la evenimente private si acolo canta, dar pe scenele mari nu a mai ajuns decat foarte rar, si atunci invitata sa cante cate o melodie, eventual cu cate o formatie.

La varsta de 43 de ani, Carmen Trandafir arata in continuare la fel de bine. Cantareta pare ca nu a imbatranit deloc, cu toate ca sustine ca nu respecta un regim special.

In 1993, Carmen Trandafir lansa pe piata muzicala, in colaborare cu casa de discuri ''Electrecord'', un material discografic intitulat ''Micul Meu Univers'' (compozitor George Natsis), urmat, in 1996, de un ''Best of'', intitulat ''Vino iubire, nu ma ocoli''. Carmen a fost eleva regretatei Mihaela Runceanu, la Scoala Populara de arte.

