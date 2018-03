Drama nestiuta a regretatului Andrei Gheorghe: "Maica-mea ia bataie in Constanta in parc la ora 4, cu politisti la zece metri distanta, care se uita si nu fac nimic"

colaj gheorghe

Celebrul om de radio Andrei Gheorghe a murit luni, la doar 56 de ani.

Celebrul om de radio si televiziune Andrei Gheorghe a incetat din viata luni, 19 martie, disparitia lui socand opinia publica. Cunoscut pentru faptul ca spune lucrurilor pe nume si este un jurnalist incomod, Andrei Gheorghe nu mai reusise sa-si gaseasca un loc de munca in ultimii ani, in ciuda faptului ca era considerat cel mai bun om de radio din tara.

De altfel, dincolo de criticile fatise adresate clasei politice autohtone, Gheorghe povestise la un moment dat si de ce este revoltat, dezvaluind o intamplare care o avusese in prim plan pe mama lui.

Drama nestiuta a regretatului Andrei Gheorghe. Mama lui fusese batuta in parc, iar politistii nu au facut nimic!

"In Romania, Sarbatorile iti ies bine daca esti beat. Si nu ma refer pur si simplu la a te imbata, ci la a obtine o suspensie a realitatii din varii motive. Hai sa ne iubim, ca e frumos! Dar daca faci un pas in spate, te ingrozesti. Astea sunt Sarbatori? Latra cainii pe strada, maica-mea ia bataie in Constanta in parc la ora 4, cu politisti la zece metri distanta, care se uita si nu fac nimic…", a povestit Andrei Gheorghe drama sa nestiuta intr-un interviu acordat revistei Capital, in 2001.

Anastasia Gheorghe, fiica regretatului Andrei Gheorghe, a facut un apel catre toti cei din presa, dupa ce anumite publicatii l-au fotografiat pe regretatul jurnalist in sicriu.

Iata mesajul integral scris de Anastasia Gheorghe, cu privire la aceasta situatie.

Acesta este un apel catre toti jurnalistii din Romania, care fie ca l-au cunoscut pe tatal meu sau nu, fie ca au lucrat alaturi de el sau nu, mi-as dori sa imi fie alaturi in aceste momente dureroase.

„Au existat pentru cateva ore astazi imagini cu trupul neinsufletit al parintelui meu pe site-uri ale unor publicatii de presa, carora tin sa le multumesc ca au inteles sa le elimine totusi.

Imi doresc ca imaginea publica a tatalui meu sa ramana asa cum a fost si pana acum, cu bunele si cu relele ei. Imaginile de dupa trecerea lui in nefiinta nu constituie nimic altceva decat o goana trista dupa senzational si nu face niciun serviciu publicului romanesc.

