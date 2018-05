Drama nestiuta a unui pioner a muzicii din Romania: "Are cancer la ficat. S-a obisnuit cu gandul ca se va stinge!"

Rodion Ladislau Rosca google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O drama nestiuta a lasat fara cuvinte lumea artistica din Romania. Unul dintre pionierii muzicii elctronice din Romania sufera de o boala grava. Potrivit unor informatii aparute in presa mondena, Rodion Ladislau Rosca a anuntat ca sufera de cancer la ficat, hepatita C si D si de pietre la rinichi – mai exact, una de 2 cm. Rodion Ladislau Rosca este un muzician rock roman, nascut in 1953. Rodion experimenteaza, inca din anii de liceu, posibilitatile generarii de sunete noi, neconventionale. Folosind la inceput unul si mai apoi mai multe magnetofoane, isi inregistreaza chitara si, prin supraimprimare sau supramodulare, obtine un sound complet schimbat, foarte asemanator cu cel a sintetiza ...