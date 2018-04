Drama totala pentru Juventus si Buffon! Tabloul semifinalelor Ligii Campionilor decis in ultima secunda dupa o decizie controversata

Liga Campionilor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Real Madrid si Bayern Munchen intregesc tabloul semifinalelor Ligii Campionilor. Ambitionata de performanta istorica a Romei, Juventus a pornit ca din tun partida de pe Santiago Bernabeu. Mario Mandzukic, jucator care nu mai inscrisese de pe 3 ianuarie, a marcat dupa doar 2 minute. Zidane si-a calmat jucatorii. Calificare nu era in pericol. Inca. Tot croatul a dublat avantajul pana la pauza, iar lucrurile deveneau serioase. Dubla schimbare din tabara gazdelor, cu Lucas si Asensio intrand in locul lui Bale si Casemiro la pauza, nu a schimbat nimic. Matuidi a marcat golul unei reveniri nesperate in minutul 61, profitand de gafa lui Navas. "Batrana doamna" a temporizat, nu s-a sfiit sa ...