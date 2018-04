Drama traita in Saptamana Luminata! Din pacate, este vorba de o indragita artista de la noi

Artista si-a petrecut Pastele la Manastirea Dervent. Cantareata de muzica populara e trista in fiecare an, de aceasta sarbatoare, pentru ca-si aminteste ce drama a trait acum cativa ani.

De Paste, Elisabeta Turcu a fost la Manastirea Dervent, loc in care se simte bine, se relaxeaza si se reculege. Cantareata de muzica populara nu se mai bucura de aceasta sarbatoare, de cativa ani, de cand a trait o adevarata drama.

Cantareata de muzica populara a povestit, in trecut, ca si-a pierdut un frate la o varsta frageda si intr-un mod brutal. Tragedia s-a petrecut in Joia mare, chiar cu cateva ore inainte de Paste, cand un barbat l-a aruncat in raul Arges pe baiatul care avea doar 9 ani. "Eram mica. Aveam 5 ani, eram la biserica, cu mama si cineva a venit la noi si ne-a spus ca l-a gasit. Copilaria mea si a surorilor mei a fost marcata de aceasta tragedie. Mama a purtat doliu toata viata. Pentru mine, Pastele a fost mereu foarte trist. Au plans ochii mei foarte mult. A fost o joaca de copii, consatenii mei jucau fotbal. Unul dintre ei a aruncat mingea in apa, iar un baiat l-a luat cu o mana de picioare si cu una dupa cap si l-a aruncat in Arges. La priveghiul lui Tudor (n.r. fratele artistei), baiatul asta care l-a aruncat in Arges a stat la capataiul lui. Tata a presimtit ca el l-a aruncat, abia in toamna am aflat adevarul", a povestit Elisabeta Turcu intr-un interviu.

Astfel, Elisabeta Turcu prefera sa-si petreaca Pastele in liniste si-n rugaciune, si nu sa se distreze. Pentru ca se simte bine la Manastirea Dervent, cantareata de muzica populara a ales sa petreaca acolo Pastele, la fel ca anul trecut. De-a lungul vietii, artista a mai trecut si prin alte doua tragedii: un alt frate a murit in timp ce lucra la vie, iar tatal ei s-a stins cand ea avea 33 de ani.

