DRAMATIC! O tanara din Iasi a primit un apel video de la fostul sot si a incremenit! "Era intins pe spate intr-o padure, cu un rucsac sub cap"

• Un barbat din Iasi a disparut fara urma de mai bine de sase zile • Nimeni nu mai stie nimic despre el si toata lumea se gandeste la ce este mai rau • Recent, politistii au fost anuntati de disparitia lui de fosta sa sotie, iar acum se fac cercetari • Din cate se pare, barbatul ar fi recurs la un gest extrem, insa nimeni nu poate spune in acest moment ce s-a intamplat Un barbat din Iasi a disparut de mai bine de sase zile. Constantin Carp, un iesean in varsta de 40 de ani, a disparut fara urma. Din cate se pare, pe data de 1 august, la ora 6:00, ar fi trebuit sa se imbarce in avionul care duce spre Londra. Nu a facut asta insa. Cert este ca in noaptea de 31 spre 1, barbatul a ramas la un ...