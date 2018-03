DRDP Constanta. Situatia la aceasta ora in judet. Drumarii actioneaza in permanenta

DRDP Constanţa a emis în urmă cu puţin timp situaţia drumurilor în judeţul Constanţa şi în cele limitrofe, la ora 12.30.Carosabilul în judeţul: DN2A partial umed/partial zapada framantata < 1cm; DN 22A zapada framantata 2-3 cm; DN 3: zapada framantata 1-3 cm; DN 3 DN 22, DN 39, DN 39 B, C, D, E, DN 3 (E81), DN 38, DN 22C: umed; A A4: umed;Judetul: DN 3, DN 31: partial umed/partial zapada framantata 2-3 cm; DN 3A partial umed /partial zapada framantata < 1 cm; DN 3B, DN 21: zapada framantata 1-2 cm; A A2 zapada framantata < 2cm;Judetul: Slobozia: DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21 zapada framantata <3 cm; Fetesti: DN 3A, DN 3B partial umed/partial zapada 2-3 cm;Judetul: umedJudetul:DN 22, DN 22A, DN 22D zapada framantata 1-3 cm; DN 22E umed; DN 22F zapada framantata 1-2 cm.Se patruleaza si se actioneaza cu 131 autoutilaje si s-au raspandit 782 tone sare in intervalul 05:00/20.03.2018 - 11:00/20.03.2018, astfel:- SDN Constanta : se patruleaza cu 27 autoutilaje pe DN 2A, DN 22A, DN 22, DN 39, DN 22C, DN 3, DN 38, DN 3C si s-au raspandit 130 tone sare;- Sectia Autostrazi : se patruleaza cu 14 autoutilaje pe A A2, A A4 si s-au raspandit 179 tone sare;- SDN Calarasi: se patruleaza cu 15 autoutilaje pe DN 3, DN 3A, DN 3B, DN 21, DN 31 si cu 20 autoutilaje pe A2 si s-au raspandit 260 tone de sare ;- SDN Braila: se patruleaza cu 20 autoutilaje pe DN 2B, DN 22B, DN 21, DN 22, DN 23 si s-au raspandit 125 tone sare.- SDN Slobozia : se patruleaza cu 12 autoutilaje pe DN 2A, DN 2C, DN 21, DN 21A;- SDN Fetesti : se patruleaza cu 8 autoutilaje- SDN Tulcea se patruleaza cu 16 autoutilaje pe DN 22, DN 22A, DN 22D, DN 22E, DN 22F si s-au raspandit 88 tone sare.Potrivit DRDP Constanţa, starea vremii este următoarea:: A2: ninge, A4: lapovita; DN 22A, DN 3, DN 2A (Harsova) ninge, in rest ploua;: ningeVANT: Fetesti:slab;: 10-15 km/h;: 10-15 km/h;: 20-30 km / h;: 30-40 km / h.VIZIBILITATE: Tulcea: redusa DN 22 km 200+000-239+100; DN 22D km 69+000-81+273. In rest bunaCiteşte şi: Imagini LIVE Cum se circulă în judeţul Constanţa. Ninge ca în plină iarnă! (galerie foto)