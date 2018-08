DRDP Iasi primeste autobasculante noi pentru deszapezire. Ce specificatii tehnice au

Ford Trucks 3542D google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); CNAIR si Cefin Trucks au semnat contractele de furnizare a 103 autobasculante noi, cu configuratie 6x4, dotate cu lama pentru zapada si raspanditor de materiale antiderapante. Valoarea totala a contractului este de 9.800.000 euro si include un pachet de servicii asociat care urmeaza sa se deruleze pe parcursul urmatorilor 2 ani. Cele 103 Autobasculante Ford Trucks 3542D vor fi livrate catre Directiile Regionale de Drumuri si Poduri din orasele: Constanta, Timisoara, Craiova, Brasov, Iasi, Cluj si Bucuresti pentru a fi folosite inclusiv in actiunile de deszapezire. Achizitia acestor noi vehicule se inscrie in planul de retehnologizare a CNAIR, demarat in anul 2014, care prevede redotarea com ...