DRDP Iasi: Restrictie de tonaj pe un drum din judet

Din cauza conditiilor meteo (polei si ghetus), pe DN 24, km 188-174 (panta Motel Bucium, judetul Iasi), a fost instituita restrictie de tonaj pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone. Restrictia este valabila incepand cu ora 16.45. Mentionam ca echipele DRDP Iasi actioneaza in permanenta in zonele afectate, pentru asigurarea circulatiei la parametri optimi. "In continuare, recomandam participantilor la trafic sa nu plece la drum decat in situatii de maxima necesitate, cu echiparea adecvata a autovehiculelor si informarea prealabila cu privire la conditiile de drum", au precizat reprezentantii DRDP Iasi. DRDP Iasi sta la dispozitia participantilor la trafic pentru orice informatii de ...