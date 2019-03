Dreapta europeana se pregateste pentru a-l sanctiona pe Viktor Orban

viktor orban google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Dreapta europeana se reuneste miercuri pentru a-l sanctiona pe Viktor Orban, in urma derapajelor sale populiste impotriva Bruxellesului sau imigratiei, cu doua luni inaintea alegerilor parlamentare europene. Partidul popular european (PPE) - din care fac parte formatiuni de drepta din uniunea Europeana (UE) precum Uniunea Crestin Democrata (CDU) a cancelarului german Angela Merkel sau Les Républicains (LR, drespta, opozitie) in Franta - urmeaza sa se hotarasca cu privire la o suspendare sau o excludere definitiva a lui Orban si Fidesz, partidul sau. O hotarate este asteptata miercuri seara, in urma unei reuniuni la Bruxelles. 12 partide din Parlamentul European cer excluderea Fidesz si a lui Vikt ...