Drepturile copilului și familiile aflate in dificultate, subiectul unui proiect lansat

Departamentul de Psihologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai organizează marți, 27 februarie 2018, lansarea proiectului Orizont 2020, finanțat de Comisia Europeană – „Prevention of Child Mental Health Problems in Southeastern Europe: Adapt, Optimise, Test, and Extend Parenting for Lifelong Health (RISE)”.

Evenimentul coordonat de prof. univ. dr. Adriana Băban va avea loc începând cu ora 9.00, in Sala Club a Casei Universitarilor (str. Em. de Martonne, nr. 1).

La întâlnire vor participa, alături de reprezentanţii UBB, invitaţi de la Universitatea Oxford.

