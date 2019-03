'Drepturile omului sunt un lux', varianta 2019: Presedintele ICCJ socheaza cu o declaratie despre CEDO (VIDEO)

După ce Raluca Prună, pe atunci ministru al Justiţiei, a afirmat în 2016 că drepturile omului sunt un lux, judecătoarea Cristina Tarcea face şi ea o declaraţie şocantă. Preşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie susţine că România s-a pripit când a ratificat Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului.

"Eu pot să vă spun că, din păcate, România întotdeauna s-a cam pripit atunci când a trebuit să-și asume niște obligații internaționale. Și am să vă dau exemplul care mie îmi este cel mai apropiat și de suflet, și de activitate - ratificarea Convenției pentru Apărarea Drepturilor Omului și Libertatilor Fundamentale. Am ratificat-o de dragul de a intra cât mai repede în cadrul Consiliului Europei, nu am facut niciun fel de studiu de compatibilitate, nu am văzut în ce măsură legislația noastră poate să faca față tuturor garanțiilor și exigențelor Convenției, și ne-am trezit cu un val de condamnări care nu se mai termină nici acum", a afirmat Tarcea, într-un interviu la Realitatea TV.

România a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului la data de 20 iunie 1994. Aceasta a deschis calea petițiilor individuale în fața CEDO din partea persoanelor fizice și juridice române. La începutul anului 2019, peste 15% dintre cele 56.350 de cauze aflate pe rolul CEDO erau împotriva României (pe locul 2, după Rusia). În 2018, România a avut 71 de condamnări la CEDO, fiind la acest capitol pe locul 4, după Rusia, Turcia şi Ucraina.

