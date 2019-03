Drona submarina cu tehnologie nucleara. Iata cand va deveni activa

poseidon google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Informatii noi in SUA cu privire la drona submarina cu tehnologie nucleara. Potrivit CNBC, care citeaza sub protectia anonimatului experti din serviciile americane de informatii, drona nucleara din programul Poseidon nu va fi operationala pana in 2027. Astfel, vor mai dura cel putin opt ani pana cand drona Poseidon va deveni activa. Acestia au precizat ca SUA vor fi nevoite sa raspunda provocarii de a face fata unui submarin rus dificil de detectat, care poate lansa o drona echipata nuclear si care va fi greu de lovit. Totodata, americanii au adaugat ca Rusia are ambitia de a folosi drona nucleara ca dispozitiv de represalii in cazul in care celelalte capacitati de lansare nucleara ar fi neutralizate in caz ...