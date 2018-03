Drum lin in lumina. Canta-le ingerilor si lui Dumnezeu: Solistul constantean Nelu Gaura a decedat. A facut parte din formatia Aegissus

a plecat dintre noi. A cânta mai mulți ani la restaurantul Zorile din Constanța, în. Membrii formaței Aegissus au cântat și la restaurantul Parc Mamaia, prin anii 78.Anunțul l-a făcut pe pagina sa de Facebook: „Cu mare tristețe vă anunț că colegul și prietenul meu și al multor dintre dumneavoastră a plecat dintre noi într-o lume mai bună. Dumnezeu să-l odihnească în pace!“.Prietenii și cei care l-au cunoscut au transmis zeci de mesaje de condoleanațe: „Dumnezeu să-mi odihnească tatăl în pace și să-i ierte păcatel !“, „Dumnezeu să-l odihnească. Nu îmi vine să cred“, „Dumnezeu să-l odihnească în pace!! Mi-a fost un bun coleg și prieten!“, „Dumnezeu să-l odihnească în pace și în liniște pe acest mare muzicant. O voce de mare excepție“,„Ce este viața Omului? Dumnezeu să te odihnească în pace Nelule!“, „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei!“,„Un prieten și un coleg foarte bun Dumnezeu să-l odihnească“, „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace! Sincere condoleanțe familiei, dar regretăm enorm că a murit ca un câine departe de familie și de prietenii care l-au iubit și înțeleg că familia nu-l aduce acasă în Constanța ca prietenii să-și poată lua rămas bun de la el! Regrete enorme!“,„Îmi pare rău să aud asa ceva. Nelu (Gaură), așa cum îi spuneam noi, a fost un cântăreț mare. Cânta cu o ușurință fantastică atât stilul american, cât și stilul oriental( recesc, turcesc, arabesc) fără să le amestece. Înca o dată spun: îmi pare rău. Am pierdut o mare voce din România. Pacat! Dumnezeu să te odihneasca Nelu!“, „Și tu Gaură te-ai dus. Păi câți am mai rămas“;Așteaptă-ne că venim și noi foarte repede“; „Nu am cîntat cu el, dar știu și am auzit că a fost un mare artist și un mare om ultimele aplauze pentru un artist!“, „Avea o voce de aur …“, „Suflet mare, un bun muzicant. Fie ca D-zeu să-i pregătească veșnicia“,„Dumnezeu să-l odihnească în pace. Voce ca a lui se naște la o sută de ani“, „O voce fabuloasă...dacă se năștea într-o țară normală avea celebritatea asigurată. Asa, l-am apreciat doar noi, muzicanții“, „Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. Trista veste. Nu am cuvinte. Mi se derulează amintirile ca un film. Drum lin în lumină, Nelu...cânta-le îngerilor și lui Dumnezeu și veselește-i, așa cum o făceai și cu noi de fiecare data când ne întâlneam..“.