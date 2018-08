‹‹Drum lin, Stefan Oprea!›› Marele critic de teatru, condus pe ultimul drum, la Cimitirul Eternitatea

Stefan Oprea a fost depus in foaierul Teatrului National Vasile Alecsandri Iasi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sambata, 11 august 2018, iesenii i-au putut aduce un ultim omagiu, intre orele 10 si 12, in foaierul Teatrului National "Vasile Alecsandri", celui care a fost marele critic de teatru Stefan Oprea. Slujba de inmormantare a avut loc la Cimitirul Eternitatea, incepand cu ora 13. Reamintim ca, in urma cu doua zile, la 86 ani, ne-a parasit Stefan Oprea. El era un reper al dramaturgiei romanesti. Acesta s-a nascut pe data de 26 septembrie 1932, in comuna Coarnele Caprei, judetul Iasi. A absolvit Facultatea de Filologie - Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" (UAIC) in 1956, devenind doctor in Litere (Magna cum laude) al acelei ...