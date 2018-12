Drumul expres Craiova-Pitesti: contracte de proiectare pentru 120 de km

Craiova Pitesti google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); S-au semnat contractele de proiectare si executie pentru aproape jumatate din drumul expres Craiova-Pitesti, de 120 de kilometri. Vorbim despre primele doua tronsoane care pleaca din varianta de ocolire Nord a Craiovei si ajung aproape de Slatina. E un drum asteptat de soferi, dar si de constructorul de autoturisme Ford, pentru ca masinile construite la Craiova vor ajunge mai repede in Portul Constanta. Lucrarile facute cu fonduri europene nerambursabile ar trebui sa fie gata in 3 ani. Narcis Neaga, director general al C.N.A.I.R: Investitia totala este de aproximativ 385 de milioane de euro fara TVA, din care, pentru tronsonul I aproximativ 76 de milioane, iar pentru tronsonul II, care are, practic, ...