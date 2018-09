DSU a lansat portalul ro-alert; testarea nationala a sistemului, incepand de luni

Portalul www.ro-alert.ro dedicat informării populaţiei privind sistemul de avertizare-alarmare în situaţii de urgenţă a fost lansat, sâmbătă, într-o conferinţă de presă de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. "Astăzi facem încă un pas cu sistemul RO-ALERT în sensul în care lansăm pagina web de informare a sistemului RO-ALERT şi care este accesibilă populaţiei. În această pagină găsiţi toate informaţiile, inclusiv despre modul de configurare a telefoanelor. (...) Site-ul este activ începând de astăzi, ora 9,00", a declarat, sâmbătă, şeful DSU, Raed Arafat, care a arătat că portalul informativ cuprinde secţiunile dedicate prezentării sistemului RO-ALERT, configurării telefonului, standardelor, întrebărilor frecvente şi modului de instalare a aplicaţiei DSU. Şeful DSU a subliniat că sistemul RO-ALERT va fi folosit doar pentru situaţiile extrem de grave, precum fenomenele extreme. "Sistemul RO-ALERT va fi folosit doar pentru situaţiile extrem de grave. Nu avem intenţia să folosim sistemul foarte frecvent pentru că atunci diminuăm interesul populaţiei plus devine foarte deranjant, pentru că (...) sunetul pe care îl dă acest sistem (...) nu se opreşte până nu se citeşte mesajul. Dacă telefonul este pe silenţios mesajul tot va veni cu sunet. Mesajul respectiv când vine înseamnă că este ceva grav", a subliniat Arafat. El a subliniat că mesajele de avertizare nu sunt de tip SMS. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO "Nu ne trebuie niciun număr de telefon. Noi nu accesăm datele personale ale persoanei. Când ai activat telefonul (...) pentru a primi mesajele, care sunt ca nişte mesaje radio care intră în telefon, telefonul le sesizează şi le afişează, singura corelare este faptul că eşti în zona în care se transmite mesajul. (...) Noi nu trebuie să identificăm numărul de telefon ca să transmitem un mesaj. Acesta nu este SMS, este alt tip de mesaj", a declarat Raed Arafat. Secretarul de stat în MAI a arătat că în perioada 17-27 septembrie sistemul RO-ALERT va fi testat la nivel naţional. "Noi în ultima perioadă am făcut câteva testări la nivelul Bucureştiului. Pentru a stabili funcţionalitatea şi că nu sunt probleme cu transmiterea mesajelor urmează începând cu data de 17 septembrie să se facă testări în diferite zone din ţară. Rugăm oamenii (...) să intre şi să-şi configureze telefoanele dacă nu sunt configurate, astfel încât să primească aceste mesaje şi să înţeleagă cum va funcţiona acest sistem. (...) După aceste testări, dacă se găsesc orice disfuncţionalităţi, urmează să fie remediate, iar sistemul se consideră operaţional în sensul în care se vor putea transmite mesaje", a afirmat Arafat, precizând că planul de testare va include diferite judeţe. El a menţionat la acest moment mesajele, care vor fi transmise de bază în limba română, existând posibilitatea să fie transmise şi în alte limbi, în funcţie de zonă, nu vor avertiza şi iminenţa unui cutremur pentru a nu induce panica în rândul oamenilor. De asemenea, Arafat a menţionat că sistemul de avertizare se poate dezactiva, însă a subliniat că nu este recomandabil. "Recomandarea noastră este să nu încerce cineva să dezactiveze pentru că îşi poate pune viaţa lui în pericol şi poate a familiei, pentru că asta înseamnă că el îşi anulează mijlocul prin care îşi poate salva viaţa, când IGSU emite o alertă", a subliniat secretarul de stat. El a precizat că RO-ALERT a costat aproximativ şase milioane de euro, iar sistemul este folosit şi în ţări precum Olanda, Letonia, SUA, Israel. Raed Arafat a menţionat că într-o etapă ulterioară va fi organizată o campanie pentru sprijinirea oamenilor să-şi configureze telefoanele pentru primirea de mesaje de alertă. De asemenea, el a menţionat că telefoanele nu trebuie să fie de tip Smart Phone şi că începând cu luna decembrie va fi posibilă şi configurarea telefoanelor care folosesc configurarea de tip IOS. "O să ajutăm oamenii care sunt în vârstă, care nu ştiu să-şi configureze telefonul sau să-l verifice să facă acest lucru. (...) Va fi o etapă ulterioară pe care o să o anunţăm", a spus şeful DSU. Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTO La rândul său, directorul STS, Ionel Vasilca, a prezentat importanţa portalului ro-alert. "Portalul deschide posibilitatea informării şi a găsirii unor informaţii de maximă utilitate pentru ceea ce înseamnă primirea semnalului de tip Cell Broadcast, dar nu se limitează doar la această informare pentru că are conexiuni către aplicaţia DSU", a spus Vasilca, care a arătat că sunetul avertizării încetează doar la acţiunea utilizatorului. Sistemul RO-ALERT este folosit în situaţii majore în care viaţa şi sănătatea cetăţenilor sunt puse în pericol, precum fenomene meteo extreme, inundaţii, atac terorist sau alte situaţii care ameninţă grav comunităţile. Singurele agenţii autorizate, în prezent, să emită mesaje de avertizare sunt: DSU, IGSU şi inspectoratele pentru situaţii de urgenţă teritoriale judeţene şi Bucureşti-Ilfov.