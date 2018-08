DSU: Gazele lacrimogene, conform standardelor europene

dsu gazele lacrimogene google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In urma unor speculatii privind efectele pe termen mediu si lung ale gazelor lacrimogene, aparute in media, mai multe persoane s-au prezentat la unitatile de primiri urgenta pentru efectuarea unor controale de rutina pentru simplul fapt ca au fost in piata si au fost expuse acestor substante. Conform Departamentul pentru Situatii de Urgenta, condus de Raed Arafat, "persoanele care au venit pentru a fi consultate nu prezentau probleme care sa necesite ingrijiri medicale". Departamentul pentru Situatii de Urgenta informeaza ca a luat legatura cu producatorii substantelor din compozitia gazelor lacrimogene folosite de jandarmi in 10 august in Piata Victoriei, care au confirmat ca acestea ...